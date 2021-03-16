حمد الشامسي: الإمارات تتبنى التسامح والاعتدال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكّد سفير الدولة لدى مصر، د. حمد سعيد الشامسي، أنّ رسالة دولة الإمارات منذ تأسيسها، هي رسالة التسامح والاعتدال والعيش المشترك، حيث تتبنى دائماً الخطاب الديني الوسطي المعتدل.



وتطرّق الشامسي، خلال جولة في محافظتي المنيا وأسيوط، للاطلاع على النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد لقائه عدداً من النواب والمسؤولين، والأنبا أغابيوس ‏مطران دير مواس ودلجا ‏للأقباط الأرثوذكس في جنوب المنيا، إلى الدور الاستثنائي الذي تقوم به دولة الإمارات، في مد جسور التواصل، وتوطيد لغة الحوار والتقارب بين مختلف الأديان، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة.

وتمّ خلال اللقاءات تأكيد أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تمّ توقيعها في أبوظبي، من أجل السلام والعيش المشترك.

واختتم سفير الدولة جولته، بعقد عدد من اللقاءات، منها لقاء مع محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع المهمة، التي تسهم في تطوير المحافظة.

وأشاد عدد من نواب المحافظتين، بحرص قيادة دولة الإمارات على استقرار مصر، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب المصري على مدى السنوات الماضية في كافة الظروف.