سريلانكا تحظر البرقع وتغلق ألف مدرسة إسلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

قال سارات ويراسيكيرا وزير الأمن العام في سريلانكا، اليوم السبت، إن بلاده ستحظر ارتداء البرقع تماماً وستغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية، في أحدث الإجراءات التي تستهدف الأقلية المسلمة. وأضاف في مؤتمر صحافي إنه وقع قراراً أمس الجمعة للحصول على موافقة الحكومة على حظر الغطاء الكامل للوجه الذي ترتديه بعض النساء في البلاد، وذلك لدواعي "الأمن القومي". وأضاف "منذ سنوات مضت لم تكن النساء والبنات ترتدي البرقع، هو علامة على التطرف الديني الذي حدث أخيرا، سوف نحظره قطعا". وتم حظر البرقع مؤقتاً في الدولة التي تسكنها أغلبية بوذية في عام 2019 بعد تفجير كنائس وفنادق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 250. وقال ويراسيكيرا إن الحكومة تعتزم حظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية وصفها بأنها إهانة لسياسة التعليم الوطني. وقال: "لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد".

