العراق يسجل 3359 إصابة جديدة بـ«كورونا» و24 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد عن تسجيل 24 حالة وفاة و3359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته أن أجمالي عدد الوفيات وصل إلى 13 ألفاً و572 حالة بعد تسجيل الحالات الـ24 الجديدة.

وأوضح البيان أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغ 3359 حالة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 726 ألفاً و548 إصابة.

وتابع أنه تم تسجيل 3509 حالات شفاء جديدة ليرتفع أجمالي عدد حالات الشفاء إلى 660 ألفاً و541 حالة شفاء.