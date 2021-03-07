التحالف بعد عملية نوعية ضد الحوثي: «المدنيون بالسعودية خط أحمر»

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيات الحوثية في اليمن، فيما أكد في وقت لاحق عن تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى، بحسب الحساب الرسمي لـ"الإخبارية" السعودية على "تويتر".

وشدد التحالف على أن «المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر»، مضيفاً: «سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وأوضح أن العملية النوعية التي أطلقها «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

يأتي هذا إثر اعتراض وتدمير 12 طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة اليوم الأحد.



