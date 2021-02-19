الولايات المتحدة تعود رسمياً إلى اتفاقية باريس للمناخ

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة عادت رسمياً، اليوم الجمعة، إلى اتفاقية باريس للمناخ، والموقعة في عام 2015.

وأفادت الوكالة بأن بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ ستشحذ المعركة العالمية ضد تغير المناخ، حيث تخطط إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وأعرب علماء ودبلوماسيون أجانب عن ترحيبهم بعودة واشنطن إلى الاتفاقية، والتي أصبحت رسمية بعد 30 يوماً من إصدار بايدن أمراً تنفيذياً بشأن هذه الخطوة في أول يوم له في منصبه.

ووقعت نحو 200 دولة على الاتفاقية المبرمة عام 2015 لمكافحة الآثار الكارثية لتغير المناخ، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي انسحبت منها. واتخذ الرئيس السابق دونالد ترامب هذه الخطوة بزعم أن مكافحة تغير المناخ "مكلّف جداً".

ومن المقرر أن يشارك المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، جون كيري، في فعاليات عبر الإنترنت اليوم الجمعة بمناسبة عودة بلاده للاتفاقية، وتشمل لقاءات مع سفيري بريطانيا وإيطاليا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومبعوث الأمم المتحدة للمناخ مايكل بلومبرج.