شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أنّ إدارته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لكوفيد-19 لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق التي أطلقتها.

وقال بايدن خلال زيارة لمعاهد الصحة الوطنية قرب واشنطن: «عصر اليوم وقّعنا عقوداً نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر». وأضاف: «نحن الآن على الطريق الصحيح للحصول على ما يكفي من اللقاحات لـ300 مليون أمريكي بحلول نهاية يوليو/تمّوز» أي غالبية سكان الولايات المتحدة البالغين.

وكان بايدن أعلن نهاية يناير/كانون الثاني أنّ شراء هذه الكميات الإضافية بات وشيكاً. وتضاف هذه الكميات إلى 200 مليون جرعة اشترتها الإدارة الأمريكية من فايزر و200 مليون جرعة أخرى اشترتها من موديرنا.

وبعد بداية فوضوية في ديسمبر/كانون الأول، حسّنت الولايات المتّحدة عملية التلقيح الواسعة النطاق، بحيث بلغ عدد الذين تلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاح 34,7 مليون شخص، أي حوالي 10% من السكان. ويتعيّن على الإدارة توزيع مليون جرعة على حوالى 6500 صيدلية، حيث اعتاد الأمريكيون على تلقّي اللقاح المضادّ للإنفلونزا الموسمية. ومن المقرّر أن تبدأ عملية توزيع هذه الجرعات على الصيدليات الجمعة. وسرّعت الولايات المتّحدة إنتاج اللقاحات وهي تعتزم تحويل الاستادات الرياضية الضخمة مواقع لتلقيح المواطنين.