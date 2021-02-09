"ديوان المحاسبة" يلاحق فساد "خارجية" حكومة مليشيات طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقف ديوان المحاسبة الليبي، الإثنين، قرار وزير خارجية حكومة مليشيات طرابلس محمد سيالة، الخاص بإيفاد 171 شخص للعمل بالسفارات الليبية.

وأوضح الديوان في بيان، أن يجب اطلاعه أولاً على العديد من الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارة، والوظائف الشاغرة في البعثات والقنصليات الليبية بالخارج، وتبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها، وغيرها من الإجراءات التي أُدرج طلبها من الديوان عبر مراسلته للوزارة.

واستشرى الفساد بشكل كبير في حكومة مليشيات طرابلس، ويجرى التحقيق مع عدد من الوزراء ووكلاء الوزارة وكبار المسؤولين على خلفية وقائع فساد.

ووصل الأمر إلى إصدار النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس أمرا بإلقاء القبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، بتهم إخفاء التقرير الصادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة الوفاق.

واعترف وزير الداخلية بحكومة المليشيات فتحي باشا أغا أواخر أغسطس/آب الماضي، بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارته.

وطالب بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام، لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور.

وتظاهر الليبيون في 23 أغسطس/ آب الماضي، في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا، اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.