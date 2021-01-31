أنور قرقاش: لا ينبغي التسامح مع قومية اللقاح في معركة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية لعدم التسامح مع قومية اللقاح في معركة كوفيد 19.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر اليوم الأحد: "نحن جميعًا ندرك جيدًا التحديات التي تواجهنا عالميًا في هذا الوباء وضرورة العمل معًا."

وأضاف : "لا ينبغي التسامح مع قومية اللقاح في معركتنا المشتركة لهزيمة كوفيد".

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19.

وكشفت الوزارة أول من أمس، أن عدد جرعات لقاح «كوفيد 19» التي تم تقديمها في الإمارات، منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح، تجاوز 3 ملايين جرعة، يأتي ذلك نتاج جهود القطاع الصحي ووعي مجتمع الإمارات بأهمية اللقاح، وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة «كوفيد 19» والمضي قدماً نحو التعافي.