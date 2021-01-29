كيف تختار مقاس شاشة التلفاز المناسبة لمنزلك؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يعد اختيار مقاس شاشة التفاز سهلا، فالبعض يفضل المقاسات الكبيرة لكنها قد تضر بالأعين في المساحات الضيقة، فما هي معايير الاختيار؟

على سبيل المثال إذا كان مقاس الشاشة كبيرا جدا وجلست بالقرب منها، فإنك ستعاني من إجهاد العين، أو ببساطة لن تتمكن من رؤية الصورة كاملة، لذا فإن من المهم الحصول على شاشة تلفاز بالمقاس الذي يتناسب مع مساحة المكان الذي تريد وضعها فيه حتى تحصل على تجربة مشاهدة مثالية.

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في التقرير التالي نتعرف على كيفية اختيار مقاس شاشة التلفاز الذي يتناسب مع مساحة الغرفة في المنزل..

يرجع اختيار مقاس الشاشة المناسب يرجع أولا إلى تفضيلك الشخصي وطريقة استخدامك للشاشة سواء من أجل الألعاب أو مشاهدة المحتوي، لهذا السبب لا توجد قاعدة واحدة صارمة حول المقاس المناسب.

وتختلف التفضيلات من شخص إلى آخر، وفي الوقت نفسه، هناك العديد من القواعد المتشابهة جدا، حيث تقدم جميع العلامات التجارية صيغ شبة متفقة لحساب مقاس الشاشة المناسب بناءً على مسافة المشاهدة.

أحجام متعددة

في الغالب نجد أن مقاس الشاشة سيتحدد لديك في النهاية بحجم الطرز المتوفرة، خاصة مع زيادة أحجامها عام بعد عام، ولكن بصورة عامة فإن أكثر مقاسات شاشات التلفاز شيوعا الآن، هي: 32 و 42 و 50 و 55 و 65 و 75 بوصة، وقد تجد أحجام أخرى بين هذه الطرز لكنها نادرة جدا، لذا مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، حسب موقع aitnews التقني.

تحديد مقاس الشاشة

شاشات التلفاز لها مسافة وزاوية مشاهدة موصى بهما يجب أن تضعها في الاعتبار عند تركيبها في المنزل، وأفضل تجربة مشاهدة تساعدك على الاستمتاع بالتلفاز بكل حواسك تكون عندما توضع الشاشة بزاوية 30 درجة من مجال الرؤية، وذلك وفقا لجمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفاز.

كما توصي شركة (THX) التي تقوم بتطوير معايير الاستنساخ السمعي و المرئي العالية الدقة لدور السينما وغرف العرض والمسارح المنزلية بوضع الشااشات بزاوية 40 درجة من مجال الرؤية للحصول على تجربة مشاهدة مميزة.

وعلى سبيل المثال: إذا كانت أريكتك على بعد يترواح من ستة إلى سبعة أقدام من المكان الذي تخطط لوضع شاشة التلفاز فيه، فيجب أن تكون شاشة التلفاز التي يصل حجمها إلى 55 بوصة مثالية لك، وإذا كانت أريكتك على بعد من سبعة إلى ثمانية أقدام، فيمكنك شراء شاشة تلفاز بحجم 65 بوصة.

موضع الشاشة على الحائط

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية ظهور وضع الشاشة في مساحتك المنزلية قبل شرائها، فيمكنك استخدام قوالب معدة يدويا من أجل ذلك، من خلال الحصول على ورق مقوى والقيام بقصه بالحجم التقريبي للشاشة ولصقه على الحائط الذي قررت تثبيت الشاشة عليه ، ثم اجلس في أي مكان تخطط للمشاهدة منه ولاحظ إذا كان المشاهدة مريحة لك من الموضع التي تجلس فيه.