اليمن.. البحسني يؤكد أن الحملة الشاملة لنظافة وتحسين المكلا ستتواصل حتى تظهر المدينة بأبهى حُلّة

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن الحملة الشاملة لنظافة وتحسين مدينة المكلا ستتواصل حتى تظهر المدينة بأبهى حُلّة، بوصفها عاصمة المحافظة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ البحسني في مدينة المكلا وأحياء فوة، للاطلاع على سير تنفيذ الحملة، ولفت المحافظ إلى أن وعي أبناء المدينة ساعد المكاتب التنفيذية والخدمية على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب، وإنجاح حملة تحسين المكلا منذ إنطلاقها.

وثمن محافظ حضرموت جهود ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الثانية وإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وطلاب المدارس والثانويات، والملتقيات الشبابية والمؤسسات المجتمعية، وتفاعلهم مع الجهات المعنية في صندوق النظافة ومكتب الأشغال لتنفيذ الحملة الشاملة لتحسين مدينة المكلا، مؤكداً أن السلطة ستعمل على تذليل كافة الصعوبات والعوائق وستساند كافة النشاطات المجتمعية التي تصب في مصلحة تحسين المدينة.

وأوضح المحافظ البحسني أن حملة الإزالة للعشوائيات تستهدف تحسين المدينة، وأن إبعاد الباعة المتجولين عن الشوارع العامة لا تستهدف قطع أرزاقهم، بل تأتي تلبية لنداءات المواطنين بتنظيم الحركة وإزالة اختناقات الشوارع، وتحسين المظهر العام لشوارع عاصمة المحافظة، وتطبيق الأنظمة والقوانين ضد المخالفين، وان الحملة تنفذ ضد المفترشين للشوارع وغير القانونيين، والمتسببين في خلق الازدحامات، وقد بارك رؤساء اللجان المجتمعية والأعيان وممثلي المجتمع المدني هذه الخطوة، مشيراً إلى أن قيادة السلطة المحافظة بالمحافظة ستعمل على توفير مساحات مخصصة للأكشاك والباعة في أحياء المدينة