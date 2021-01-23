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صحة دبي تعيد جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح "فايزر-بايونتيك"

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محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

أعلنت صحة دبي  أنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح كوفيد-19 "فايزر-بايونتيك" نظراً لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم.

 

ونوهت الهيئة إلى أن  جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة.

 

ونصحت الهيئة  الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد مسبقاً.

 

وأضافت: ستقوم الهيئة بالتواصل مع المتعاملين المعنيين للمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية قريباً.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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