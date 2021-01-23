صحة دبي تعيد جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح "فايزر-بايونتيك"

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

أعلنت صحة دبي أنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح كوفيد-19 "فايزر-بايونتيك" نظراً لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم.

