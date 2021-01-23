محمد الفلاح - استشهاد مواطنة بانفجار لغم حوثي في الحديدة غرب اليمن

السبت 23 يناير 2021

أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة، بانفجار لغم أرضي من مخلفات المليشيات الحوثية الإرهابية، شرقي مدينة الحديدة الساحلية، غربي البلاد.



وذكرت المصادر ان المواطنة، خلود حميد محمد، من أهالي قرية كمران، استشهدت إثر انفجار لغم من مخلفات الحوثيين في حوش البقر جنوبي شرق مدينة الحديدة.

وأضاف المصدر، أن المواطنة خلود فارقت الحياة على الفور، بسبب الإصابة التي تعرضت لها إثر انفجار اللغم الحوثي الذي خلفته المليشيات الإجرامية.

وتستمر ألغام مليشيات الحوثي بحصد أرواح المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة، إذ سقط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين منذ إنطلاق الهدنة الأممية.