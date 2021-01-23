الارشيف / اخبار العالم

استشهاد مواطنة بانفجار لغم حوثي في الحديدة غرب اليمن

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مواطنة بانفجار لغم حوثي في الحديدة غرب اليمن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استشهاد مواطنة بانفجار لغم حوثي في الحديدة غرب اليمن

السبت 23 يناير 2021

أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة، بانفجار لغم أرضي من مخلفات المليشيات الحوثية الإرهابية، شرقي مدينة الحديدة الساحلية، غربي البلاد.

 

وذكرت المصادر ان المواطنة، خلود حميد محمد، من أهالي قرية كمران، استشهدت إثر انفجار لغم من مخلفات الحوثيين في حوش البقر جنوبي شرق مدينة الحديدة.

 

وأضاف المصدر، أن المواطنة خلود فارقت الحياة على الفور، بسبب الإصابة التي تعرضت لها إثر انفجار اللغم الحوثي الذي خلفته المليشيات الإجرامية.

 

وتستمر ألغام مليشيات الحوثي بحصد أرواح المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة، إذ سقط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين منذ إنطلاق الهدنة الأممية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا