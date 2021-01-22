هل تبتز المليشيات الإيرانية مرشحي الانتخابات العراقية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

المليشيات التابعة لإيران تستعمل سلطتها ونفوذها بشكل أكبر على السياسيين والأحزاب والناخبين في محافظة نينوى، للدفع بمرشحين موالين لها في الانتخابات النيابية المقبلة للسيطرة على مقاليد الحكم في العراق.

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هذا واقع العراق اليوم، المليشيات منتشرة من الجنوب إلى أقصى شمال العراق، هذه المليشيات تستعمل العنف والقوة، وحدث ذلك في الانتخابات الماضية لتفرض رأيها بقوة السلاح على الشعب العراقي ولعل التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد وتسبب في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء خير شاهد على إجرامهم.

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حدد السادس من يونيو خلال العام الجاري، لإجراء الانتخابات وسط تقديم تعهدات بتوفير المتطلبات الأساسية لإنجاح الممارسة الديمقراطية وضمان نزاهتها.

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وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة للمطالب الاحتجاجية التي شهدها العراق منذ أكتوبر 2019، والتي راح ضحيتها المئات من القتلى وآلاف الجرحى.



وتسببت المظاهرات الغاضبة التي امتدت من بغداد إلى جميع محافظات الوسط والجنوب، بدفع حكومة عادل عبدالمهدي إلى تقديم استقالتها، والمضي نحو تشريع قانون انتخابي جديد يضمن تمثيل رغبة الناخب العراقي.

