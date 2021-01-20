ترمب يترك رسالة لبايدن داخل البيت الأبيض فما مضمونها

أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب ترك رسالة للرئيس المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض، دون أن يتم الكشف عن مضمونها.

كما كشف مصدر للشبكة أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب، تركت "رسالة ترحيب قصيرة" للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن إلا أنه من غير الواضح أين تركت الرسالة أو محتواها.

ومن التقاليد الحديثة في يوم التنصيب بالنسبة للرؤساء الذين يغادرون مناصبهم أن يكتبوا لخلفهم رسالة تقدم أطيب التمنيات والمشورة.

وعادة ما يتم ترك هذا على Resolute Desk لقراءته عندما يدخل الرئيس الجديد المكتب البيضاوي لأول مرة.

وأشار المصدر إلى أن الرسالة "شخصية" ومحتواها يأتي استكمالا لما قاله الرئيس المنتهية ولايته في خطاب الوداع الذي ألقاه في وقت سابق الثلاثاء. فقد صلى من أجل أمريكا ودعا الإدارة الجديدة لتوفير العناية للبلاد، ولم يذكر المصدر سبب كتابة ترمب للرسالة رغم أنه كان قد كسر التقاليد بعد حضوره حفل تنصيب خلفه وفضه ذكر اسم بايدن في كلمته الوداعية.

وكشف المصدر أن ترمب قضى ليلته الأخيرة في البيت الأبيض محاطا بمساعديه الذين كانوا معه منذ البداية مثل ستيفن ميلرن والتقط بعض الصور مع العاملين في البيت الأبيض.