شكرا لقرائتكم خبر عن غليان طلابى عارم فى تركيا والسبب سياسات أردوغان القمعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغليان الداخلى التى تشهدها تركيا، من الطلاب بجامعة البوسفور التركية لرفض سياسات حزب العدالة والتنمية، والرئيس رجب طيب أردوغان داخل البلاد، وهو ما أدى إلى الكثير من التظاهرات الداخلية بمختلف كليات الجامعة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" أن المئات من طلاب جامعة البوسفور خرجوا فى مظاهرات عارمة ضد تعيين رئيس لها مقرب من حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان معتبرين أنها محاولة من السلطة لوضع اليد على الجامعة،

وأضاف التقرير أن المعارضة التركية أدانت المعاملة التى تقوم بها الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان، بمواجهة اعتراضات الطلاب والحق فى التظاهر العام بالأسلحة الثقيلة.