شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ المستشار حنفى جبالى برئاسة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار حنفي جبالي لفوزه برئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد بعد حصوله على 508 أصوات، بعد إجراء عملية التصويت في الجلسة الإجرائية لمجلس النواب 2021- 2026.

وقال جبر: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أتقدم بالتهنئة للمستشار حنفي جبالى بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق فى أداء مهمته".

وأعرب رئيس المجلس عن خالص تمنيه بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب الجديد في خدمة الوطن، كما هنأ كل أعضاء مجلس النواب الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الوطن.

واختتم جبر: "نتمني من الله أن يوفق أعضاء مجلس النواب الجديد في مهامهم التي أوكلت إليهم، وأن يرشدهم إلى ما فيه الخير لمصر والمصريين، وأن يكون هناك تطور تشريعي كبير يواكب متطلبات الشارع المصري في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".