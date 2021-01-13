شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب 2021 بالجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت كلمة المستشار حنفى جبالى، عقب فوزه برئاسة مجلس النواب 2021، فى الانتخابات، التى أجريت خلال الجلسة الافتتاحية أمس الثلاثاء، بعض التصريحات الهامة، ولعل أبرزها الحديث عن المشروعات القومية ، ودورها فى صنع مستقبل مشرق للمواطنين، وتوجيه الشكر للقيادة السياسية على دورها في توحيد القوى الوطنية، وتقديم الشكر لرجال القوات المسلحة والقضاء والشرطة والأطقم الطبية على ما بذلوه خلال الفترة السابقة من تضحيات من أجل رفعة الوطن.

وفيما يلى نستعرض أبرز هذه التصريحات:

1. وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا: "هو الذى وحد كل القوى الوطنية تحت شعار: يد تحمل السلاح لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، ويد تبنى وتستمر فى البناء تحت وطأة الوباء الذى اجتاح العالم كله ".

2. المشروعات القومية العملاقة تنشر الخير، وتبشر بمستقبل مشرق للمواطنين.

3. "خالص الإعزاز والتقدير لشهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين الذين استشهدوا، بعد أن واجهوا بشجاعة خسة إرهاب مجرم، وعلى ذكر بطولات الشهداء ".

4. لا ننسى شهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين معهم في مواجهة ذلك الوباء اللعين.

5. لن ننسى من فقدناهم جراء تفشي فيروس كورونا.

6. نحيى جيش مصر الأبيض لجهودهم فى مكافحة فيروس كورونا.

7. " خالص الشكر للزملاء الأعزاء أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ".

8. " نوجه التحية لروح الزميل القاضي الجليل رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم ".

9. " نوجه الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ".

10." إيذاناً لنا كنواب الشعب بذل غاية جهدنا لتحقيق آمال المواطنين فى التنمية، وتلبية مطالبهم فى تحسين سبل معيشتهم".

11.تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على انتخابهم له رئيساً لمجلس النواب.

12.شكر النواب الذين تولوا مسئولية الجلسة الإجرائية الأولى.

13.توجه بالتحية للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، وأعضاء المجلس السابقين.

وحصد المستشار حنفى جبالى 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا في الانتخابات التي أجريت خلال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021.