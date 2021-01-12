حنفي الجبالي الرئيس الـ46 للبرلمان.. مَن هم رؤساء السلطة التشريعية منذ عهد الخديوي إسماعيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

انتخب أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المستشار حنفي الجبالي رئيسًا لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني الذي يبدأ اليوم ولمدة خمس سنوات مقبلة.

ويأتي المستشار حنفي الجبالي ضمن قائمة طويلة لرؤساء مجلس الشعب المصري، يرصدها "الخليج 365" منذ بدايته عام 1866 حتى عام 2021، في ما يلي:

في عهد الخديو إسماعيل باشا:

إسماعيل راغب باشا (25 نوفمبر 1866-24 يناير 1867)

عبد الله عزت باشا (28 يناير 1868-31 مارس 1870)

أبو بكر راتب باشا (10 يوليو 1871-6 أغسطس 1871)- ثم (26 يناير 1873- 24 مارس 1873)

عبد الله عزت باشا (7 أغسطس 1876-16 مايو 1877)

قاسم رسمي باشا (28 مارس 1878-21 أبريل 1878)

جعفر مظهر باشا (24 أبريل 1878-27 يونيو 1878)

أحمد رشيد باشا (26 ديسمبر 1878- 10 أبريل 1879)

حسن رستم باشا (18 مايو 1879-6 يوليو 1879)

في عهد الخديو محمد توفيق باشا:

محمد سلطان باشا (18 ديسمبر 1881-26 مارس 1882)

محمد سلطان باشا (19 نوفمبر 1883-18 أغسطس 1884)

علي شريف باشا (7 سبتمبر 1884-22 سبتمبر 1884)

عمر لطفي باشا (29 نوفمبر 1894-17 يوليو 1899)

في عهد الخديو عباس حلمي الثاني:

إسماعيل محمد باشا (3 نوفمبر 1899- 7 أبريل 1902)

عبد الحميد صادق باشا (10 أبريل 1902 -30 يناير 1909)

الأمير حسين كامل باشا (30 يناير 1909-3 مارس 1910)

محمود فهمي باشا (11 أبريل 1910-30 يونيو 1913)

أحمد مظلوم باشا (8 ديسمبر 1913-17 يونيو 1914)

في عهد الملك فؤاد الأول:

أحمد مظلوم باشا (15 مارس 1924-24 ديسمبر 1924)

سعد زغلول باشا (24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925)- ثم (10يونيو 1926-22 أغسطس 1927)

مصطفى النحاس باشا (7 نوفمبر 1927-15 مارس 1928)

واصف باشا (20 مارس 1928-18 يوليو 1928)- (11 يناير 1930-21 أكتوبر 1930)

محمد توفيق رفعت باشا (20 يونيو 1931- 29 نوفمبر 1934)

أحمد زبور باشا (23 فبراير 1924-24 يوليو 1924)- ثم (25 أكتوبر 1924-24 نوفمبر 1924)

محمد توفيق نسيم باشا (25 نوفمبر 1924-14 ديسمبر 1925)

حسين رشدي باشا (23 مايو 1926-16 نوفمبر 1927)

عدلي يكن باشا (3 يناير 1930-22 أكتوبر 1930)

في عهد مجلس الوصايا:

دكتور أحمد ماهر باشا (23 مايو 1936-1 فبراير 1938)

محمد توفيق نسيم باشا (11 مايو 1936-12 مايو 1936)

محمود بسيوني (19 مايو 1936-12 أغسطس 1937) ثم (17 نوفمبر 1937-7 مايو 1938)

في عهد الملك فاروق الأول:

دكتور محمد بهي الدين بركات باشا (12 أبريل 1938-17 نوفمبر 1939)

عبد السلام فهمي جمعة باشا (10 مارس 1942-14 نوفمبر 1944)

محمد حامد جودة باشا (18 يناير 1945-6 نوفمبر 1949)

عبد السلام فهمي جمعة باشا (16 يناير 1950-23 مارس 1952)

محمد محمود خليل بك (8 مايو 1938-6 مايو 1942)

علي زكي العرابي (7 مايو 1942-19 ديسمبر 1944)

محمد حسين هيكل باشا (16 يناير 1945- 17يونيو 1950)

علي زكي العرابي (17 يونيو 1950-10 ديسمبر 1952)

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر:

عبد اللطيف البغدادي (22 يوليو 1957- 4 مارس 1958)

محمد أنور السادات (21 يوليو 1960-27 سبتمبر 1961) (26 مارس 1964-12 نوفمبر 1968)

دكتور محمد لبيب شقير (20 يناير 1969-14 مايو 1971)

في عهد الرئيس محمد أنور السادات:

حافظ بدوي (14 مايو 1971-7 سبتمبر 1971) ثم (11 نوفمبر 1971-22 أكتوبر 1974)

المهندس سيد مرعي (23 أكتوبر 1974-3 نوفمبر 1978)

دكتور صوفي أبو طالب (4 نوفمبر 1978-4 نوفمبر 1983)

في عهد الرئيس محمد حسني مبارك:

دكتور صوفي أبو طالب (4 نوفمبر 1978-4 نوفمبر 1983)

دكتور محمد كامل ليلة (5 نوفمبر 1983-22 يونيه 1984)

دكتور رفعت المحجوب (23 يونيو 1984- 24 فبراير 1987) ثم (23 أبريل 1987-12 أكتوبر 1990)

دكتور أحمد فتحي سرور (13 ديسمبر 1990-1995)- ثم (ديسمبر 1995- 2000)- ثم (ديسمبر 2000- 2005)- ثم (ديسمبر 2005 حتى 2010)- ثم (2010 -2011)

في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

محمد سعد الكتاتني (23 يناير 2012-14 يونيو 2012)

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي:

- الدكتور علي عبد العال كرئيس لمجلس النواب المصري لعام 2016 حتى 2021