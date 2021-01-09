توقيف سارق منصة رئيسة مجلس النواب خلال أحداث الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي

جدة - عبدالحي حسين - أفاد موقع قناة “سي إن إن” الأمريكية، السبت، بأن الشرطة ألقت القبض على سارق منصة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال أحداث الشغب التي جرت بمبنى الكونغرس، الأربعاء.

وأضاف أن الشرطة أوقفت المدعو “آدم جونسون” البالغ من العمر 36 عاما في ولاية فلوريدا، بعد انتشار مشاهد نقل الأخير للمنصة الخاصة ببيلوسي خارج مبنى الكونغرس.

وأوضح أن الشرطة ألقت القبض على جونسون، الجمعة، ونقلته إلى سجن مقاطعة بينيلاس، حيث سيحاكم بتهمة نهب مبنى الكونغرس.

وفي بيان عن وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو “ريتشارد بارنت” الذي اقتحم مكتب بيلوسي.

وأوضح أن قوات الشرطة أوقفت بارنت بولاية أركنساس، حيث انتشرت على وسائل الإعلام صوره وقدماه ممددتان على طاولة بيلوسي.

في حين أوقفت السلطات 12 متظاهرا إلى جانب جونسون وبارنت على خلفية أعمال الشغب.

والأربعاء، وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن، أسفرت عن مقتل 5 بينهم سيدة وضابط شرطة.

وجاء اقتحام الكونغرس كسابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه. –