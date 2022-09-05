مصدر أمنى يكشف حقيقة اختطاف طالبين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، بشأن تعرض طالبين لمحاولة اختطاف بميدان الجيزة من قِبل أحد الأشخاص وتمكنه من سرقة هواتفهما المحمولة.

وأكد المصدر، عدم تلقى الأجهزة الأمنية أي بلاغات بشأن الواقعة، وبالفحص تم استدعاء المعني بالواقعة (طالب –سن 14- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وأصل إقامته بمحافظة قنا)، وبسؤاله قرر بأن والده تعرف على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإدعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادى الرياضية وعرض عليه مساعدته لضمه لمدرسة كرة القدم بالنادى، وبتاريخ 1 سبتمبر الجارى، تقابل مع الشخص المشار إليه صحبة والده وأحد أصدقائه (سن 14 – مقيم بمحافظة قنا "يرغب فى الانضمام لذات النادى") حيث قام الشخص المشار إليه باصطحابه وصديقه إلى أحد الأندية بمنطقة العباسية، وقاما بمغافلتهما والاستيلاء منهما على هواتفهما بدعوى عدم السماح لهما بالدخول بالهاتف وفر هارباً.