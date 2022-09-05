"توديع خاص وتسابق بعض الحضور".. مشاهد لافتة لنجلي مبارك في عزاء شقيقة الخطيب (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مراسم عزاء شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حضور نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ جمال وعلاء، حيث حضر كل منهما بمفرده، لتقديم واجب العزاء.

وصل جمال مبارك إلى القاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي، بعد ساعة من بداية العزاء، وأثناء انصرافه حرص الخطيب على مرافقته إلى خارج القاعة، لكن جمال مبارك طالب منه العودة إلى قاعة العزاء.

وفي الساعة الأخيرة، التي شهدت الحضور الأكبر من المعزّين، حضر علاء مبارك، وأثناء خروجه الذي تزامن مع انتهاء العزاء، حرص بعض الحضور على مصافحته عقب خروجه من القاعة.

شهد مراسم العزاء حضور العديد من الشخصيات العامة وجال الأعمال ونجوم الفن وكرة القدم. وكانت شقيقة الكابتن محمود الخطيب توفيت الجمعة الماضي، وشيع جثمانها إلى مثواه الأخير.