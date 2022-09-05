عضو "تعليم النواب": قرار تقسيط المصروفات المدرسية يشعر بالأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بشأن تقسيط مصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد 2022/2023 على 4 أقساط، يأتي من منطلق الإحساس بالأسرة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يوجهها الجميع.

وأعربت عضو لجنة التعليم - في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" - عن تقديرها للقرار الأبوي الذي اتخذه وزير التربية والتعليم، للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي فرضت ضرورة تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بتقديم الخدمات إلى المواطنين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن رسوم المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد ونسب الزيادة، موضحة أنه يتم التنبيه مشددا علي أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات.

كما أكد الخطاب على حظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمي آخر.

بالإضافة إلى التأكيد على سداد المصروفات علي 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي، بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.

وفي سياق متصل ناشدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي، وزير التربية والتعليم بالتدخل لإلغاء قرار فرض صكوك بنكية، يتم تحصيلها من طلاب المدارس التابعة لجمعية المعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت البيومي - في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" - إلى أن هناك بعض المدارس القومية تفرض صكوك بنكية على أولياء الأمور تصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، مضيفة أن أولياء أومور المدارس القومية ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، ويبحثون لأبنائهم عن فرص تعليم جيدة، نظير مقابل مادي معقول، في الوقت الذي تثقل فيه هذه الصكوك كاهلهم.

وكان الدكتور محمد عبدالهادي قطب رئيس مجلس إدارة جمعية المعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم، التي تدير المدارس القومية على مستوى الجمهورية، كشف عن الصكوك التي تفرضها المدارس القومية، منصوص عليها في قرار وزاري صدر قبل 11 عاما، في عهد وزارة الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التعليم الأسبق، ولكن هناك مدارس لم تكن تفعله، وأخرى تلتزم به.