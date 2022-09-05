إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء إلقاء قنبلة عليهم بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة أربعة جنود إسرائيليين بإصابات طفيفة جراء شظايا مساء اليوم الأحد، بعد أُلقى عليهم قنبلة بدائية الصنع من سيارة كانت تمر بجوارهم بالقرب من قرية النبي صالح بوسط الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن الحادث يأتي بعد ساعات فقط من مهاجمة مسلحين فلسطينيين حافلة كانت تقل جنود إسرائيبليين في غور الأردن بالضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة ستة جنود ومدني واحد.

وعقب الحادث على الحافلة، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس "بمواصلة زيادة" الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية .

من جانبه، قال رئيس الوزراء يائير لابيد إن قوات الأمن "ستستمر في الوصول إلى أي شخص" يهدد حياة المواطنين الإسرائيليين.