شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. نجم آياكس طلب الانضمام إلى البلوز وتدريبات مكثفة للفريق استعدادًا لدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية مساء اليوم الأحد عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى رغبة نجم نادي آياكس أمستردام الهولندي في الانضمام لتشيلسى خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وكشف ألفريد شرودر المدير الفني لـ أياكس من خلال تصريحات صحفية عن طلب إديسون ألفاريز لاعب وسط بكل هولندا في الرحيل خلال آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شرودر: "ألفاريز طلب الانضمام لصفوف تشيلسي خلال أيام أيام فترة الانتقالات السابقة".

وواصل: "أياكس رفض العرض لكن هذا لم يردع تشيلسي، والنادي الإنجليزي استمر في المفاوضات خلال اليوم الأخير من الانتقالات، لكن النادي الهولندي لم يغير موقفه".

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "إذا كان تشيلسي تقدم بهذا العرض منذ فترة لكان أياكس أكثر انفتاحا على بيع اللاعب، لأن أياكس لم يكن قادرا على تعويض ألفاريز في آخر أيام الانتقالات".

الجدير بالذكر انضم صاحب الـ 24 عاما إلى صفوف أياكس قادما من كلوب أمريكا المكسيكي في عام 2019.

استعدادات مكثفة من تشيلسي لمباراة دينامو زغرب في دوري الأبطال 2022/2023

ومن ناحية أخرى يواصل أبطال العالم 2022 استعداداتهم لمواجهة دينامو زغرب المقتربة يوم الثلاث القادم في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة تشيلسي ودينامو زغرب الثلاثاء في دوري الأبطال 2022/2023

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على مجموعة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وقع البلوز في المجموعة الخامسة، والتي تحتوي على كل من..

- ميلان.

- تشيلسي.

- ريد بول سالزبورج.

- دينامو زغرب.