انت الان تتابع خبر الكشف عن ملابسات مقتل عائلة في تكريت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وردت معلومات بحصول حادث قتل داخل مدينة تكريت /منطقة حي شيشين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد مؤلف من قسم مكافحة اجرام صلاح الدين ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين وقسم الادلة الجنائية وقسم مكافحة المتفجرات وقسم شرطة تكريت ومديرية الامن الوطني صلاح الدين وقسم k9 وتم الانتقال الى محل الحادث ولوحظ وجود جثتين تعودان الى المجنى عليهم كل من (ف.م.س) تولد١٩٦٦ والابن(ن .ق .ع) تولد٢٠٠٢ ".



واضاف انه "قد تعرضوا الى حادث قتل بواسطة الة سكين (نحر)بقطع اوردة اليدين ولكلا الجثتين وشوهد ايضا وجود بعثرة داخل الدار وقيام الجاني بكسر القاصة وسرقة محتوياتها وكذلك تم ضبط السكين التي استخدمت بالحادث تم نقل الجثتين الى الطبابة العدلية في مستشفى تكريت التعليمي والتحقيق جاري لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة علما ان الحادث جنائي ومن اعمال مكتب اجرام تكريت".

