شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا.. السلطات الأمنية تعتقل سياسية مؤيدة للأكراد بتهمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت شرطة إسطنبول ومحامي النائبة المؤيدة للأكراد سمرا جوزيل إن محكمة تركية أمرت بحبسها انتظارًا لمحاكمتها بتهمة الإرهاب في حين وصف حزبها اعتقالها بأنه غير مشروع وغير أخلاقي.

وكان البرلمان التركي رفع الحصانة عن جوزيل، العضو في حزب الشعوب الديمقراطي، في مارس (آذار) بعد تداول صور لها قبل أعوام عدة مع عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور عبر وسائل الإعلام التركية، وصدر بعد ذلك قرار بإلقاء القبض عليها وإحضارها بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وقالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت جوزيل في إسطنبول، الجمعة الثاني من سبتمبر (أيلول)، وقضت محكمة في ساعة متقدمة من مساء أمس السبت بسجنها على ذمة المحاكمة بناء على طلب المدعي العام.

وقال فيسي إسكي، محامي جوزيل إن التهمة الموجهة إليها لا أساس لها، ووصفها بأنها استمرار لـ "عمليات إبادة جماعية سياسية" ضد حزب الشعوب الديمقراطي.

وأبلغ إسكي "رويترز" بأن "زيارة أحد المعارف في معسكر حزب العمال الكردستاني لا تشكل في حد ذاتها جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو أعلن اعتقالها يوم الجمعة.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان قبل حكم المحكمة، "جرى اعتقال عضو البرلمان عن حزبنا بطريقة غير أخلاقية، وتحويل الحكومة ذلك إلى مواد دعائية باستخدام لغة غير لائقة وقبيحة يظهر عجز الحزب الحاكم".

وكثيرًا ما اتهم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه القوميون، حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، وحوكم آلاف من أعضائه خلال الأعوام الماضية بادعاءات مماثلة، لكن الحزب ينفي أي صلة له بالإرهاب.

تضارب مصالح الأحزاب يخدم اضطهاد أردوغان للأكراد



وفي السياق ذاته العالم السياسي محمد يغين مقالة مؤخرًا يقول فيها، "في عصر صعود نجم القومية في تركيا سعى حزب الصالح إلى تطبيق أجندة قومية (متشددة) بشكل صريح، وهو ما أعطاه فرصة خلق موقع له على الساحة السياسية باعتباره أكثر الأحزاب قومية".

وخلال الأشهر الأخيرة قامت أكشينر بجولات حظيت بتغطية إعلامية كبيرة كان هدفها الاستماع إلى المواطنين في بلدات ومدن تتوزع في أنحاء البلاد كافة، كما التقت في وقت سابق من الشهر الحالي موظفين شباب في قطاع الصحة يتوق كثيرون منهم للهجرة بسبب تدني أجورهم على الرغم من كثافة مهماتهم ومعاناتهم من التعب والإجهاد والضائقة المالية.