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الكشف عن تفاصيل جديدة حول حريق فندق اربيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تسجيل اربع صابات نتيجة التدافع والاختناق بالدخان"، موضحا ان "اكثر من ٢٨ غرفة التهمتها النيران نتيجة حادث حريق الفندق وسط اربيل".

واضاف ان "المعلومات الاولية تشيير الى ان الحريق نشب نتيجة انفجار اسطوانة غاز في الطابق الخامس من الفندق"، مبينا ان "اغلب الغرف يشغلها سائحين من محافظات العراق".


واشار المصدر الى ان "فرق الاطفاء مازالت تجري عمليات الاخماد".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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