انت الان تتابع خبر لجنة الحكام: هناك اخطاء خلال مباراتي تشيلسي ونيوكاسل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعهدت اللجنة بـ"التعاون الكامل" في المراجعة التي تجريها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن المباراتين.

واتخذت اللجنة المسؤولة عن حكام المباريات الاحترافية بإنجلترا خطوة نادرة تتمثل في "الاعتراف" بأخطاء قرارات فار في بيان أصدرته اليوم الأحد، مبدية موافقتها على طلب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء تحقيق إضافي.



وتتم مراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد في جميع المباريات بالفعل بواسطة لجنة مستقلة مؤلفة من 5 أعضاء تضم ممثلين عن الدوري الإنجليزي الممتاز ولجنة الحكام بالإضافة إلى 3 لاعبين سابقين، مع إرسال نتائجها إلى الأندية المعنية.

لذا فمن المهم أن تتخذ لجنة الحكام خطوة إضافية عقب مباراتي السبت، حيث رفضت تقنية فار هدفا لمصلحة وست هام في مرمى تشيلسي بالدقيقة 90 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق 2-1.



كما رفضت التقنية هدفا سجله تيريك ميتشل، لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرمى فريقه، خلال لقائه ضد مضيفه نيوكاسل يونايتد على ملعب (سانت جيمس بارك)، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وتعرض القراران لانتقادات شديدة، حيث وصف ديفيد مويس، مدرب وست هام، مسؤول حكم الفيديو المساعد جاريد جيليت بأنه غير لائق للخدمة بعد مواجهة الحكم آندي مادلي، الذي أدار المباراة.

وقال مويس، الذي بدا عليه الغضب: "أنا مندهش من أن تقنية حكم الفيديو المساعد أرسلت الحكم ليراه. لكنني اعتقدت أنه حتى لو ذهب إلى التلفزيون فلا سبيل للتراجع عن قراره باحتساب الهدف، لأن هذا هدف صحيح. كان قرارا سيئا يبعث على السخرية".

وأتم: "سأقوم باستجواب حكم الفيديو المساعد اليوم وكذلك الحكم. لكن حكم اللقاء كان ينبغي عليه أن يتمسك بقرار احتساب الهدف. المحزن أن هذا هو مستوى التحكيم الضعيف في الوقت الحالي".

