انت الان تتابع خبر ابو رغيف: تدمير اكبر ثلاث مضافات لـ 'داعش' في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال ابو رغيف في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، ان "جهاز المخابرات الوطني بمتابعة عالية الدقة وباسناد طيران الجيش والقطعات الماسكة واشراف قيادة العمليات المشتركة المشتركة، تدمر ثلاث اكبر مضافات بسلسلة جبال حمرين بصلاح الدين".
واضاف ان "الاوكار تضم ٨ غرف حصينة تحت الارض وتقيل امير قاطع الفاروق المسؤول عن ذبح اهلنا بالعلم وتدمر اعلام عام الولاية وتكبح جماح عمليات ارهابية مرتقبة".
واضاف ان "الاوكار تضم ٨ غرف حصينة تحت الارض وتقيل امير قاطع الفاروق المسؤول عن ذبح اهلنا بالعلم وتدمر اعلام عام الولاية وتكبح جماح عمليات ارهابية مرتقبة".