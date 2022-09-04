ابو رغيف: تدمير اكبر ثلاث مضافات لـ 'داعش' في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - وقال ابو رغيف في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، ان "جهاز المخابرات الوطني بمتابعة عالية الدقة وباسناد طيران الجيش والقطعات الماسكة واشراف قيادة العمليات المشتركة المشتركة، تدمر ثلاث اكبر مضافات بسلسلة جبال حمرين بصلاح الدين". واضاف ان "الاوكار تضم ٨ غرف حصينة تحت الارض وتقيل امير قاطع الفاروق المسؤول عن ذبح اهلنا بالعلم وتدمر اعلام عام الولاية وتكبح جماح عمليات ارهابية مرتقبة".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012