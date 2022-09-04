الاتحاد الاوروبي: ينتظرنا شتاء صعب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بوريل في تصريح صحفي إن "اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتها السياسية وإن الاتحاد الأوروبي يريد التخلص من هذا الوضع".

واضاف انه "لا شك أن الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل شهره السابع منذ 24 شباط الماضي، تحول إلى "حرب اقتصادية بين روسيا والغرب".



واشار بوريل الى انه "منذ أشهر يحاول الأوروبيون الاتفاق على طريق يقلل اعتمادهم على الغاز الروسي، مع اقتراب فصل الشتاء، أو أقلها يقفل "مزراب الذهب" هذا الذي يدر على موسكو أموالاً طائلة، بغية زيادة الضغط عليها".