شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. قوات الأمن توقف 12 بهائيا بشبهة ارتباطهم بإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 12 شخصًا من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد، على خلفية شبهات بارتباطهم بإسرائيل، العدو اللدود لطهران.

وأوردت وكالة "إرنا" الرسمية، ليل السبت الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي، أن "مديرية الأمن العامة في محافظة مازندران (شمال) أعلنت تفكيك الخلية المركزية لتنظيم البهائية العميل للصهيونية في شمال البلاد"، مشيرة إلى "رصد واعتقال 12 عنصرًا من التنظيم في مدن مختلفة من المحافظة".

وأضافت، "تم تدريب اثنين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة (بيت العدل) الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".

وتعود جذور هذه الديانة إلى القرن الـ19 في إيران، وهي تدعو إلى الوحدة بين كل الشعوب والمساواة. ويؤمن أتباعها بتعاليم بهاء الله، المولود في إيران عام 1817، ويعتبرونه أحد أنبياء الله وآخرهم. ويعد أتباعها بالملايين في العالم، ويقدر عددهم في إيران بنحو 300 ألف، وفي حين تكفل طهران ذات الغالبية الشيعية لعديد من الأقليات الدينية حرية ممارسة المعتقدات، حظرت الديانة البهائية وتعتبر أتباعها "مهرطقين"، وغالبًا ما وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بإسرائيل، عدوها الإقليمي اللدود.

وكانت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية قد أعلنت في الأول من أغسطس (آب) توقيف عدد من أتباع الديانة البهائية بشبهة التجسس، من دون أن تحدد عددهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في أواخر 2018 قرارًا يدعو طهران إلى وقف "المضايقة" و"الترهيب" و"التوقيف الاعتباطي" لأتباع أقليات دينية والإفراج عن بهائيين قالت إنه تم توقيفهم لانتمائهم الديني.

بريطانيا تدين تزايد الممارسات الإيرانية في اضطهاد البهائيين

دانت بريطانيا تزايد الممارسات الإيرانية في اضطهاد البهائيين من خلال الاعتقالات واحتجاز قيادات روحية بارزة وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

وقال وزير شؤون حقوق الإنسان وحرية الدين أو المعتقد البريطاني لورد طارق أحمد إنه لا يمكن التسامح مع اضطهاد الأقليات الدينية ونحن الآن في عام 2022.



وأضاف بأن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد الاعتقالات في أوساط البهائيين في إيران، إضافة إلى ما ورد في الآونة الأخيرة عن أن الحكومة الإيرانية هدمت منازل لهم وصادرت أراضي تابعة لهم في مدينة روشان كوه في إيران. كما وردت أنباء عن احتجاز قيادات روحية سابقة من البهائيين في إيران.