عبد الحليم علام لـ"المحامين": ما جئت إلا لخدمتكم أمينا على أموالكم

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الحليم علام نقيب المحامين الجديد، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لثقتكم الغالية، مضيفا:" وجب علينا جميعا أن نقف حدادا تكريما وتشريفا وتعظيما لشهيد المحراب الفقيه الجليل معلم الأجيال الأستاذ النقيب رجائى عطية ولروحه الطاهرة التقية النقية المحبة للمحامين ونقابتهم، سائلين وراجين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وان يرزقه الفردوس من جناته، وان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان أنه ولى ذلك والقادر عليه"

ووجه علام رسالة للمحامين قائلا:" ما جئت إلا لخدمتكم، أمينا على أموالكم، حريصا على أعلاء المصلحة العامة لنقابة المحامين وأعضائها، لا تفريق ولا فرقه، الجميع سواء المعارض قبل المؤيد، وستظل أبواب مكتبى مفتحة كما كانت للجميع ليلا ونهارا، وأعلن للجميع ها أنا باسط يدى بالترحاب لأعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات والأعضاء، ومن قبلهم السيدات والسادة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية - المعارض قبل المؤيد - من أجل التعاون والعمل لصالح النقابة وخدمة أعضاء الجمعية العمومية، والجميع يعلم أن لدينا مشاكل عديدة - سنحيط الجمعية العمومية علما بدقائق الدقائق لحظة بلحظة - ولكل مشكلة لا أقول حل واحد بل أقول حلول".