شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال نقيب المحامين: العملية الانتخابية تمت بشفافية ونزاهة فوق الخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، إن العملية الانتخابية التى تجرى على منصب نقيب المحامين تمت بنجاح، مضيفا أن العملية الانتخابية تمت بشفافية مطلقة ونزاهة فوق الخيال.

وأضاف مجدى سخى خلال مؤتمر صحفى له، أنه رغم صدور أحكام قبل الانتخابات بأسبوع الا أن مجلس النقابة عمل من أجل انعقاد الجمعية العمومية، متابعا :"هدفنا دائما هو نقابة المحامين، واجهنا كل الصعوبات وتغلبنا على جميع العراقيل، أدينا بنجاح كبير وزودنا موارد النقابة وقدمنا خدمات علاجية لم يسبق لنقابة المحامين أن تقدمنا وعملنا وفق لنص القانون فى تنقية الجداول".

وكانت النقابة العامة للمحامين، عقدت اليوم، الأحد، الانتخابات التكميلية على منصب النقيب العام، وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعلنت من قبل عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعى، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهت فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانونى، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.