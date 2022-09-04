"ما أخدتش أجر رضاعة ولادي".. تصريحات جديدة من نهاد أبو القمصان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدلت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتصريحات جديدة عن أزمة أحقية المرأة في الحصول على أجر رضاعة من زوجها نظير إرضاع أولادهما.

وقالت نهاد، في فيديو عبر صفحتها على فيسبوك: "هو أنا أخدت من زوجي وحبيبي الدكتور حافظ أبو سعدة أجر رضاعة أولادنا الثلاثة، بأتسأل السؤال ده كتير: أنتٍ أخدتي أجر رضاعة على ولادك التلاتة من الدكتور حافظ الله يرحمه؟".

ورد نهاد أبو القمصان: "لا طبعا، لأنه كان راجل عظيم وطول الوقت محسسني إنه كله بتاعي وأنا كلي بتاعته، إحنا الاتنين من نفس واحدة ولما اتجوزنا اكتملت النفس دي".

وأضافت: "كل نعمة وفضل أنا فيه حافظ كان وراها، أول مكتب تدربت فيه هوا اللي جابه لي وكان بيديني فلوس، وأول عربية جبتها هوا اللي جابها وعلمني السواقة، كان بيبني بيت وعنده رؤية للمستقبل".

وتابعت نهاد أبو القمصان: "رأيه أن الست القوية هي اللي تسند جوزها وولادها في أي أزمة، معاشه في المحاماة وبعد دكتوراه في القانون ومحامي جنائي ودولي، 2300 جنيه في الشهر، أخدت فيزا المعاش واديتها لابنته الصغيرة مصروفها كل شهر، لو حافظ ماخلاش نهاد قوية كان مين اللي هيحافظ على ولاده من بعده".

ونشرت نهاد منشورا أيضا، عبر صفحة حكايات نهاد، قالت فيه: "نحن بحاجة إلى خطاب ديني جديد يحترم حقوق الإنسان وحقوق المرأة"، وتساءلت: "هل القضية هي ما يقال وما ليس يقال؟، يعني في أحكام شرعية مؤكدة بس نخبيها عن الناس رغم أنها وردت في القرآن والسنة".

وواصلت: "ما الأكثر خطورة على الأسرة؟، تبرير ضرب النساء وتبرير هدم الأمان الأسري بإباحة التعدد بلا قيد أو شرط أم الحديث عن حقوق النساء.. يعني المشايخ الأجلاء عارفين حقوق للنساء ومخبيينها، زي حق الكد والسعاية".