رئيس الوزراء الأوكراني يقدم مقترحات محددة لشولتس لتوريد دبابات ألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

قدم رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال إلى المستشار الألماني أولاف شولتس مقترحات محددة بخصوص توريد دبابات "ليوبارد 2" إلى بلاده.

وفي أعقاب لقائه مع شولتس، قال شميهال لصحفيين في ديوان المستشارية في برلين مساء اليوم الأحد: "تحدثنا عن الموضوع واقترحنا الطريقة التي يمكن بها لألمانيا إمداد أوكرانيا بهذه الدبابات".

وأضاف شميهال أنه لا يمكنه الكشف "عن كل الاتفاقات وكل تفاصيل المحادثة، لكننا ناقشنا بشكل بناء تماما كل الأسئلة المتعلقة بالدبابات وأنظمة عسكرية أخرى لأوكرانيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان متفائلاً حيال إمكانية توريد الدبابات إلى بلاده في نهاية المطاف، قال شميهال: "أنا متفائل دائما".

كان شولتس استقبل شميهال بعد ظهر اليوم واستعرضا سلام الشرف العسكري قبالة ديوان المستشارية.

وكان الجانب الألماني أعلن مساء أمس السبت إلغاء عقد مؤتمر صحفي مشترك بين شولتس وشميهال بعد لقائهما الأحد لأسباب تتعلق بمواعيد المستشار.

وقبل وصوله إلى برلين، كان شميهال طالب الحكومة الألمانية بتزويد بلاده بدبابات ليوبارد 2، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحتاج إلى تحول في فلسفة توريدات الأسلحة، وأعني بذلك أنه يجب أيضا توريد دبابات قتالية حديثة".

وتابع شميهال أن دبابات ليوبارد 2 هي "الدبابات الحديثة التي تحتاجها أوكرانيا في ساحة القتال".