القائم بأعمال نقيب المحامين: العملية الانتخابية تمت بنجاح منقطع النظير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وجه مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب، كلمة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، بمناسبة الأحداث التي سبقت إجراء الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

بدأ مجدي سخى القائم بأعمال النقيب، كلمته قائلًا: «إن اليوم الأحد الموافق 4/9/2022، تم عقد الجمعية العمومية للمحامين بنجاح منقطع النظير، لاختيار نقيبًا للمحامين خلفًا للراحل النقيب الأستاذ رجائي عطية، ، مشيرًا إلى أنه يريد أن يوضح مجموعة من الحقائق المهمة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين».

وتابع: «خلا موقع النقيب العام، بوفاة النقيب الراحل في 26 مارس 2022، وإصرارًا من المجلس على تطبيق أحكام القانون، فقررنا في جلسة 8/5/2022 فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، وكان فتح باب الترشح في شهر 7، وقررنا إجراء دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في 4/9/2022، وهي مدة زمنية لم يسبق لنقابة المحامين أن تعطي فرصة للمرشحين، من شهر 5 وحتى شهر 9، بواقع أربعة أشهر كاملة، لكي يباشر كل من يريد الترشح دعايته الانتخابية».

وأوضح القائم بأعمال النقيب، أن المجلس اعترضته في سبيل آداء العملية الانتخابية بعض العقبات القانونية المتوقعة، وقالوا أننا لا نرغب في إجراء الانتخابات تارة، وتارة أننا ننحاز لمرشح بعينه، مشيرًا إلى انه رغم كل هذا لم يستمع المجلس إلى ما يدور خلفه، وسار في طريقه، واتخذنا قرارًا بأنه سيتم إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه لن يوقف الانتخابات إلا حكمًا قضائيًا.

وأشار «سخى»، إلى أنه رغم صدور أحكام قبل إجراء الانتخابات بأسبوع، ونحن نجهز للانتخابات لـ300 ألف ناخب، و19 مرشحًا، ورغم كل هذا قمنا بعملنا على اكمل وجه لنعقد الجمعية العمومية في موعدها، متابعًا:« وأن بقول لزملائي المحامين الذين كانوا يشككوا في إجراء العملية الانتخابية، نحن المصلحة الأولى لنا هي نقابة المحامين».

وذكر القائم بأعمال النقيب، أن العملية الانتخابية أجريت في سلام وتمت رغم كل العقبات التي تعرض لها المجلس، ومحاولة عرقلة انعقاد الجمعية العمومية، والعرقلة فيما يتعلق بأماكن اللجان، فرغم كل ذلك عقدت الانتخابات؛ لأني أنا ومجلسي مقتنعين تمام الاقتناع أن النقابة من غير نقيب منتخب من الجمعية العمومية هي جسد بلا رأس، واصفًا أنه خلال الخمسة أشهر التي تولى فيها المجلس زمام المور الأمور بالنقابة العامة للمحامين أدينا بنجاح كبير جدًابشهادة جميع المحامين، المؤيد منهم والمعارض.

وأكد أن المجلس خلال فترته قدم خدمات عديدة، وأضفنا موارد إلى خزينة نقابة المحامين لم يتوقع أحد إضافتها، وأنهينا بنجاح شديد جدًا إجراءات المعاش، وسيرنا وفقًا لنص القانون في عملية تنقيىة الجداول بسلام وهدوء، وان كل من اسقط قيده لم يتقدم بتظلم واحد، مشددًا على أن العملية الانتخابية تمت بنجاح شديد، من خلال لجنة قضائية مشرفة ، إلى جانب لجنة مشرفة من داخل نقابة المحامين، أعدت وجهزت للعملية الانتخابية منذ أكثر من شهر.

وشدد مجدي سخي، على أن مجلس النقابة العامة هدفه الأساسي نقابة المحامين، والسادة المحامين، وأن المجلس سوف يهنئ النقيب الجديد، وأنه سوف يكون ملتزم معنا بنفس السياسية التي يعمل بها مجلس النقابة العامة خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.