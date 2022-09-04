محافظ الجيزة: طفرة كبيرة بالقطاع الصحي.. وتطوير عدد من المستشفيات الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن القطاع الصحي يحظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين، وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة الجيزة بشكل كبير.

وأشار راشد إلى أن المحافظة تشهد تطويرا شاملا لعدد من المستشفيات لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتي تضم مستشفيات بولاق الدكرور وشبرامنت المركزي وصدر العياط وأم المصريين.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ، خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ الممثلين عن دوائر الهرم و أكتوبر والواحات البحرية والطالبية والعمرانية والجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

وثمن المحافظ، التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والذي أسفر عن إنجاز عدد من المشروعات الخدمية ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعمه الدائم للمشروعات المنفذة على أرض الجيزة لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن يد التطوير تصل لكافة القطاعات بالمحافظة.. لافتا إلى أن قطاع الطرق شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية؛ حيث تم الانتهاء من تطوير حوالي 700 شارع ويجري العمل على تنفيذ "7" محاور مرورية عملاقة والتي تعد شرايين مرورية ستسهم في تغيير الوجه الحضاري وتيسير الحركة المرورية بالجيزة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتشجيع الاستثمار وتفتيت التكدسات المرورية بالبؤر الساخنة.

ووجه محافظ الجيزة بإعداد دراسة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لبحث مدى إمكانية إلغاء الانتظار السطحي بشارع ترعة الزمر نطاق حى العمرانية على جانبي الطريق لمحور الفريق كمال عامر؛ وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة خاصة مع توفير عدد كاف من أماكن وساحات الانتظار أسفل المحور لخدمة قاطني المنطقة والمترددين عليها.​