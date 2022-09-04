أوكرانيا تدرس الأسلحة الروسية الموجهة لمدنها

أكد عمدة مدينة ميكولايف الساحلية، أولكسندر سينكيفيتش، أن القصف الروسي ألحق أضرارًا بمنشأة للعلاج الطبي.

حيث تعرضت مدينة ميكولايف والمنطقة المحيطة بها للقصف بشكل يومي منذ أسابيع بسبب الصراع. وبين، أن طفلاً قتل وأصيب خمسة أشخاص في هجمات صاروخية بالمنطقة.

بينما تدرس أوكرانيا أسرار الأسلحة الروسية عن طريق جمع أجزاء الصواريخ المحطمة.

الابتكارات الغربية

مع إطلاق القوات الروسية أسلحة دقيقة التوجيه على أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا، كان ضباط جهاز الأمن الأوكراني يعملون مع محللين خاصين يجمعون أجزاء من الصواريخ التي تم إسقاطها لكشف أسرار أعدائهم.

وقال المحللون الذين فحصوها إنها تحتوي على مكونات منخفضة التقنية نسبيًا، بما في ذلك نظام ملاحة فريد، ولكنه أساسي عبر الأقمار الصناعية وموجود أيضًا في الذخائر الأخرى التي تم الاستيلاء عليها.

وهذه النتائج مفصلة في تقرير جديد صدر من قبل Conflict Armament Research، وهي مجموعة مستقلة مقرها بريطانيا تحدد وتتبع الأسلحة والذخيرة المستخدمة في الحروب في جميع أنحاء العالم.

وقام فريق البحث بفحص المادة الروسية في يوليو بناءً على طلب الحكومة الأوكرانية.

ويقوض التقرير رواية موسكو عن وجود جيش أعيد بناؤه محليًا ينافس خصومها الغربيين مرة أخرى.

لكنه يُظهر أيضًا أن الأسلحة التي تستخدمها روسيا لتدمير البلدات والمدن الأوكرانية غالبًا ما تغذيها الابتكارات الغربية، على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

القدرات العسكرية

قال داميان سبليترز، المحقق في المجموعة الذي أسهم في التقرير: «رأينا أن روسيا تعيد استخدام نفس المكونات الإلكترونية عبر أسلحة متعددة، بما في ذلك أحدث صواريخ كروز وطائرات الهليكوبتر الهجومية، وأن الأسلحة الروسية الموجهة مليئة بالتكنولوجيا والمكونات غير الروسية، ومعظم رقائق الكمبيوتر التي وثقناها صنعتها دول غربية بعد عام 2014».

ومن غير الواضح كيف حصلت روسيا على هذه الأجزاء. اختلاف الأسلحة كشف التقرير عن خلافات صارخة بين الأسلحة الروسية عالية الجودة وتلك القوات الأوكرانية التي تلقتها من الولايات المتحدة.

وغالبًا ما تفحص الأطراف المتحاربة المعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها لمعرفة قيمة المعلومات الاستخبارية.

لكن المحققين قالوا إنهم صُدموا من اللامبالاة الروسية الواضحة لامتلاك الكثير من الأسلحة التي يمكن لعدوٍ أن يعيد هندستها. منطقة دونيتسك قال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك الشرقية حيث تحاول القوات الروسية السيطرة الكاملة، إن أربعة أشخاص قتلوا خلال يوم.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن محطة زابوريهيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا انفصلت عن آخر خط كهرباء خارجي لها، لكنها لا تزال قادرة على تشغيل الكهرباء عبر خط احتياطي وسط.

قصف مستمر في المنطقة لفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بيان، إن خبراء الوكالة الذين وصلوا إلى زابوريهيا، الخميس، أبلغهم كبار الموظفين الأوكرانيين بأن خط العمليات الرابع والأخير قد تعطل. وفقد الثلاثة الآخرون في وقت سابق خلال الصراع.

وقال البيان، إن خبراء الوكالة علموا أن الخط الاحتياطي الذي يربط المنشأة بمحطة طاقة حرارية قريبة كان ينقل الكهرباء التي تولدها المحطة إلى الشبكة الخارجية.

وأضافت أن نفس خط الاحتياطي يمكن أن يوفر طاقة احتياطية للمحطة إذا لزم الأمر.

أكبر محطة

تحتل القوات الروسية منشأة زابوريهيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، منذ أوائل مارس، لكن طاقمها الأوكراني يواصل تشغيلها.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فلاديمير روجوف، رئيس الإدارة المحلية التي أقامتها روسيا في إنرهودار، المدينة التي يقع فيها المصنع، قوله إنه لم يكن هناك قصف جديد للمنطقة حتى منتصف النهار.

تبعات الحرب على الغاز

- دخلت القواعد الجديدة لتوفير الطاقة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر في ألمانيا

- تنص على أنه لا يمكن تسخين معظم المباني العامة إلا إلى 66 درجة فهرنهايت ولا يمكن إضاءتها خارجيًا بعد الساعة 6 مساءً.

- عبر مسؤولون أوروبيون عن ثقتهم في قدرتهم على مواجهة شتاء من الطاقة الروسية المحدودة حيث أخرت موسكو استئناف تدفق الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب مراقب عن كثب.

- استعد الاتحاد الأوروبي لاحتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز ردا على معارضة أوروبا لغزو موسكو لأوكرانيا.