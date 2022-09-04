ولي العهد يبعث رسالة شفهية إلى الرئيس المصري

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رسالة شفهية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما أكّد ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار. ونقل الرسالة الشفهية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له في قصر الاتحادية بالقاهرة.



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