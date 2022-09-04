شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة.. هالاند يؤكد عدم رفضه لريال مدريد ويكشف عن سبب تعثر المفاوضات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم النرويجي إيرلنج هالاند عن رأيه الشخصي عند سؤال أحد الصحفيين له بكيف يقول أحدًا لا لفريق بحجم ريال مدريد ببطولاته المتعددة، ليصمت اللاعب قليلًا ثم يجيب أنه لو يوجد أحدًا يمكنه رفض ريال مدريد، فى إشارة واضحة عن وجود رغبة سابقة من اللاعب بالإنضمام لصفوف الملكي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية فى وقت سابق أن اللاعب سبق له وأن رحب بالتواجد داخل صفوف ريال مدريد فى الصيف الحالي، ولكن تردد مسئولي الفريق الإسباني فى إتمام الصفقة فى ظل تواجد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، أجبر اللاعب عن تغيير رأيه والموافقة على الإنتقال للسيتي.



السبب الرئيسي وراء فشل صفقة هالاند

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن مسئولي ريال مدريد لم يتمكنوا من الوصول إلى إتفاق مادي مع مسئولي بورسيا دوتمند الألماني بشأن إنتقال اللاعب لصفوف الفريق هذا الموسم، قبل أن يتدخل مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي فى الصفقة، لينسحب مسئولي الميرنجي من الصفقة بشكل نهائي.

وأكدت مصادر صحفية آخري أن الفريق الإسباني رفض الدخول فى مزايدة مع مسئولي المان سيتي من أجل ضم اللاعب، نظرًا للقدرة المالية التي يتمتع به الفريق الإنجليزي، مما كان سيجعل فرص ريال مدريد ضعيفة فى ضم اللاعب، مثلما حدث فى صفقة كيليان إمبابي قبل تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.



موقف اللاعب بعد إنضمامه للدوري الإنجليزي

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد داخل فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي، كما أشار إلى قوة المنافسة داخل الدوري الإنجليزي، مضيفًا أنه سيسعي لتسجيل عددًا أكبر من الأهداف فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل رغبته فى الحصول على جائزة الحذاء الذهبي.