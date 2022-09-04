بمشاركة 27 دولة... بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن

انطلقت في الأردن الاحد مناورات «الأسد المتأهب» التي تستمر حتى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الحالي بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.

وقال الجيش الأردني في بيان إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 04 إلى 15 ايلول/سبتمبر الجاري، موضحاً أنها تهدف إلى «العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين اجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للإستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية».

وأضاف البيان أن «هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل إستخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع».

وتابع أنه «سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها».

وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية.

وتشارك في هذه المناورات أيضاً، حسب البيان، ألمانيا وايطاليا واليابان والنروج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان واأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى الأردن.