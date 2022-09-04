اخبار العالم

في ظروف غامضة.. العثور على عائلة مقتولة داخل منزلهم في تكريت

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في ظروف غامضة.. العثور على عائلة مقتولة داخل منزلهم في تكريت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية عثرت على عائلة مكونة من اربعة اشخاص "3 نساء ورجل " مقتولين داخل منزلهم في منطقة الاربعين بمدينة تكريت".

واضاف انه تم معرفة الجريمة بعد ٣ أو ٤ ايام مرت على مقتلهم داخل منزلهم "، موضحا ان العائله من ديالى، وان احد ابنائهم في المانيا يتصل بهم منذ ايام دون استجابة الى ان ابلغ الشرطة و وجدوهم مقتولين ".


واشار المصدر الى انه "تم العثور عليهم داخل منزلهم واكتشاف الجريمة بعد وصول تبليغ بوجود رائحة جثث متفسخة داخل المنزل".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا