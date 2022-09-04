انت الان تتابع خبر تدمير خمسة اوكار لـ 'داعش' الارهابي في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعات الشرطة الاتحادية وحسب توجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري بتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة وتجفيف منابع الإرهاب بالتنسيق مع قيادات العمليات، نفّذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من الطائرات المسيرة بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي ، عملية تفتيش واسعة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المسؤولية ، أسفرت عن العثور على 5 أوكار لفلول عصابات الإرهاب ضُبط فيها مواد متفجرة ، بندقية كلاشنكوف ، مواد غذائية ، اواني طبخ".
واضافت انه "تم تدميرها من قبل مفارز الجهد الهندسي المشتركة بتنفيذ الواجب ".
واضافت انه "تم تدميرها من قبل مفارز الجهد الهندسي المشتركة بتنفيذ الواجب ".