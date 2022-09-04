اليونايتد يلحق بأرسنال هزيمته الاولى في البريميرليج

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة من 4 اتنصارات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال في الصدارة عند 15 نقطة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع