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اليونايتد يلحق بأرسنال هزيمته الاولى في البريميرليج

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بغداد - ياسين صفوان - وأحرز أهداف يونايتد كل من أنتوني (35) وماركوس راشفورد (66 و75)، فيما أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد (60).

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة من 4 اتنصارات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال في الصدارة عند 15 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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