انت الان تتابع خبر مصر.. انتحار قاتل طالبة المنوفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشرطة في بيان إن "عناصرها وجدوا جثة الجاني في طريق (مصر/ إسكندرية) الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية".

وأضاف انه "انتحر بالسلاح ذاته الذي استخدمه في ارتكاب جريمة قتل الطالبة، وهو عبارة عن سلاح خرطوش".



وتابع البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأن النيابة العامة تولت التحقيق بالحادثة".