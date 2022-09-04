انت الان تتابع خبر أوكرانيا ترسل أكبر قافلة حبوب منذ فك حصار موانئها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى تحميل الشحنة، التي ستتجه إلى ثماني دول، في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود.

وكانت هذه الموانئ خاضعة للحصار الروسي إلى أن تم التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في 22 تموز/يوليو لفك هذا الحصار.



وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على فيسبوك، إن ”86 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب هذا الاتفاق وعلى متنها مليونا طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة“.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن تعذر استخدام أوكرانيا طريقها الرئيسي للتصدير عبر البحر الأسود عندما غزتها روسيا وأغلقت موانئها مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بأفريقيا والشرق الأوسط.



وذكر أوليه أوستنكو، المستشار الاقتصادي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تموز/يوليو إن أوكرانيا تأمل في تصدير 60 مليون طن من الحبوب في غضون ثمانية إلى تسعة أشهر.

لكن أوستنكو حذر من أن تصدير هذه الكمية ربما يستغرق 24 شهرا إذا لم تعمل الموانئ بالشكل الصحيح.

