شكرا لقرائتكم خبر حكومة الكاظمي تقود حوارا وطنيا لإنهاء الانسداد العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حالة من الترقب، وبعد أيام قليلة من خلو الشارع العراقي من المظاهرات والاعتصامات، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي سترعى اليوم الاثنين عقد جولة ثانية للحوار الوطني لمعالجة الانسداد السياسي.

وقال في كلمة خلال الدورة الثانية لمعرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني (أتسو العراق) «نأمل أن يكون الحوار بين القوى السياسية العراقية الذي سيعقد غدا ناجحا لحل الانسداد السياسي».

وأضاف «إن العراق بحاجة إلى حوار وإصلاح حقيقي لمعالجة الانسداد السياسي وفتح الآفاق أمام الحكومة العراقية المقبلة للقيام بواجبها»، مشيدا بمواقف الكتل السياسية في نبذ العنف للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني تحديد موعد للانتخابات البرلماني وانتخاب مجالس المحافظات في قبل نهاية العام المقبل.