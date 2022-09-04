شكرا لقرائتكم خبر حماس تعدم 5 أشخاص في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة عن تنفيذها أمس أحكاما قضائية بالإعدام على خمسة أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان إن اثنين منهم أدينا بالتخابر مع إسرائيل، وثلاثة أدينوا بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية.

وذكرت الوزارة أن تنفيذ الأحكام تم «استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وتحقيقا للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي».

وأعدم اثنان رميا بالرصاص وثلاثة شنقا، وتم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وبحسب إحصائيات حقوقية نفذت حماس 33 حكما بالإعدام منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007.