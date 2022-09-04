حماس تعدم 5 أشخاص في غزة

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وقالت الوزارة في بيان إن اثنين منهم أدينا بالتخابر مع إسرائيل، وثلاثة أدينوا بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية.وذكرت الوزارة أن تنفيذ الأحكام تم «استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وتحقيقا للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي».
وأعدم اثنان رميا بالرصاص وثلاثة شنقا، وتم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وبحسب إحصائيات حقوقية نفذت حماس 33 حكما بالإعدام منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007.
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