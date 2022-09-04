السيسي: السعودية ومصر ركيزة الاستقرار العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، ولا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس، وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

ونقل وزير الخارجية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان

وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث للرئاسة المصرية إن «اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

على صعيد آخر، تستضيف القاهرة الدورة الـ (48) لمؤتمر العمل العربي، خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الحالي، بمشاركة وزراء العمل بالدول العربية، ووفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية.

وسيناقش المؤتمر على مدى 8 أيام، عددا من المحاور المهمة، منها «الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، والذكاء الصناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها»، فضلا عن استعراض نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2021، ومشروع موازنة منظمة العمل العربية لعامي (2023 - 2024)، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى دعم مجتمع العمل والعمال في العالم العربي.