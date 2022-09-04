صور.. انقلاب سيارة محملة بالبيض على الطريق الإقليمي في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انقلبت سيارة محملة بكميات من البيض بالطريق الدائري الإقليمي بالقرب من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بكميات من البيض بالطريق الدائري الإقليمي بالقرب من مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وقوع كميات كبيرة من كراتين البيض على الطريق وتكسيرها، وجرى على الفور الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.